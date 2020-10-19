Gazeteci Yazar Bekir Coşkun uzun bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi’nde dün akşam 20.30 sularında 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Sözcü gazetesinde köşe yazıları yazan Coşkun, 30 Eylül tarihli “Yazı Bilmem” başlıklı yazısında, “Yazı bilmem. Yazarım yazı bilmem. Bu yaz böyle geçti. Gelecek yazı bilmem” dizelerine yer vermişti. Bekir Coşkun’un cenazesinin 20 Ekim 2020 tarihinde Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde defnedilecek. Bekir Coşkun'un hayatı Bekir Coşkun kimdir? Biyografi haberimizde...

1945 yılında Şanlıurfa'da, memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Daha sonra polis muhabirliği, parlamento muhabirliği yaptı.

1978 yılında Günaydın gazetesine geçti. Köşesinin adı Dokuzuncu Köy’dü.

1987 yılında Sabah gazetesinde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı.

1993 yılında Hürriyet gazetesine geçti. 9 Eylül 2009 tarihinde Hürriyet gazetesinden ayrıldı.

25 Eylül 2009 tarihinde Habertürk gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. Ancak referandumda AK Parti hükümetine karşı yazdığı yazılardan dolayı baskı gördüğünü ileri süren Coşkun'un işine 20 Eylül 2010'da son verildi.

Bekir Coşkun, 3 Kasım 2010 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde “Onuncu Köy” köşesinde yazılar kaleme aldı.

14 Mart 2013 tarihinde Sözcü gazetesi kadrosuna katılmıştır.

2017 yılının Ekim ayında akciğer kanseri tedavisi nedeniyle yazılarına ara verdi. Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesinde yazılar yazdı. Ölmeden önceki son yazısının başlığı 4 Ekim 2020 tarihli “Telef” başlıklı yazısı oldu.

Bekir Coşkun’un şu ana kadar yayımlanmış 4 adet kitabı bulunmaktadır: Dövlet, Avukatımı İstiyorum, Pako'ya Mektuplar ve Ben Pako,

TRT'de yayınlanan "Pako’ya Mektuplar" adlı dizi başta BBC olmak üzere altı AB ülkesi televizyonu tarafından satın alındı.

Coşkun, yaz aylarında Ayvalık'ın Cunda Adası'nda ikâmet etmekteydi.

3 Mayıs 2007 tarihindeki "Göbeğini Kaşıyan Adam" yazısından ötürü pek çok yazar tarafından demokrasi karşıtı olmakla eleştirildi.

15 Ağustos 2007'de Emin Çölaşan'ın yazılarına son verilmesi üzerine Hürriyet'ten istifa ettiği iddia edilmiştir fakat 16 Ağustos 2007 tarihli yazısında istifa etmeyeceği mesajını vermiştir.

Bekir Coşkun, 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesi’nde akciğer kanseri hastalığında hayatını kaybetti.

20 Ekim 2020 tarihinde Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde toprağa verildi.

