Bekir Coşkun hayatını kaybetti
Sözcü Gazetesi'nin yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti...
GÜNDEM 18.10.2020, 21:40
Sözcü Gazetesi'nin yazarı gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti.
Bekir Coşkun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Coşkun, 20.30 sularında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Bekir Coşkun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Coşkun, 20.30 sularında rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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