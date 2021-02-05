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Bekir Bozdağ: AK Parti yeni anayasa konusunda bugün de samimidir

Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, "AK Parti yeni anayasa konusunda dün olduğu gibi bugün de samimidir." dedi.

GÜNDEM 05.02.2021, 13:34
Bekir Bozdağ: AK Parti yeni anayasa konusunda bugün de samimidir
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmalarına ilişkin konuştu. Bekir Bozdağ, "Herkes 'Yeni anayasaya ihtiyaç var.' diyor ama maalesef yeni anayasayı hayata geçiremedik. Yeni anayasa yapmayı bugüne kadar büyük uzlaşı temin ederek başaramadık. Darbe anayasasıyla yönetilmeyi Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AK Parti yeni anayasa konusunda dün olduğu gibi bugün de samimidir." dedi.
AK Partili Bekir Bozdağ, farklı dönemlerde çeşitli sivil toplum örgütlerinin de yeni anayasa konusunda taslak hazırladıklarına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti 20 yıldır iktidarda, neden şimdiye kadar yapmadı?" şeklindeki bir yaklaşımın doğru olmadığını savunan Bekir Bozdağ, AK Parti'nin daha önce yeni anayasa konusunda attığı adımların çeşitli nedenlerle engellendiğine dikkati çeken Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'nin, 2009'dan sonra da yeni anayasayı Türkiye'nin gündemine getirdiğini ve birçok sivil toplum örgütünü ziyaret ettiğini hatırlatan Bozdağ, bu süreçte uzlaşma zemininin olmadığının anlaşılması üzerine AK Parti'nin kendi taslağını getirdiğini ve 2010 referandumunda bu taslağın kabul edildiğini belirtti. Bozdağ, 2011 seçiminden sonra Meclis'te bir uzlaşma komisyonu kurulduğunu, bu çalışmalarda 60 madde üzerinde uzlaşıldığını, komisyonun daha fazla ilerleyememesi üzerine çalışmaların sonlandırıldığını anımsattı.
Bekir Bozdağ, "AK Parti'nin yeni anayasa talebi her zaman olmuştur. Ama parlamentodaki çoğunluğumuz yeni bir anayasa için hiç bir zaman yeterli olmadı. Tek başına gücümüz yetmediği için yeni bir anayasa yapamadık. AK Parti her zaman iyi niyetli ve samimi olmuştur ama muhalefet partileri bu konuda aynı tavrı gösteremedi." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir çağrı yaptığını belirten Bozdağ, daha önceki olumsuzlukları konuşarak yeni bir anayasa yapılamayacağını, bu nedenle sıfırdan bu meselenin müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi.
YENİ ANAYASA YAPMAK DARBE UTANCINDAN KURTARIR
Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Bozdağ, "Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye'nin darbe anlayışıyla yönetilme utancından kurtulması demektir. Yeni bir anayasa yapmak, 'Anayasayı sadece darbeciler yapar.' gibi absürt bir düşünceyi savunan kimi çevrelere karşı, sivil insanların da demokratik ve hür ortamda anayasa yapabileceğini göstermek demektir." dedi.MEVCUT ANAYASA YAMALI BOHÇA HALİNE GELDİ
Mevcut anayasada şimdiye kadar 19 kez ve 200 maddede değişikliğe gidildiğini anımsatan Bozdağ, anayasanın yamalı bohça haline geldiğini dile getirdi.TÜRKİYE BU ELBİSEYLE YÖNETİLEMİYOR
Bozdağ, 1982 Anayasasını 40 yıl önce dikilen elbiseye benzeterek "Türkiye bu elbiseyle yönetilemiyor.  Bu anayasanın her madde, kelime ve harfinde darbenin ruhu var. Değiştirerek bu ruhu yok edemedik ve özgürlükçü bir anayasa haline getiremedik, getiremeyeceğiz de. Bunun için yeni bir ruhla sivil ve demokratik bir anayasayı milletimizin taleplerini dikkate alarak hayata geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.TÜRK MİLLETİ TEK BAŞINA ANAYASA YAPMA ÇOĞUNLUĞUNU AK PARTİ'YE VERMEDİ
Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının, anayasa çalışmalarının gizli ve kapalı kapılar arkasında değil, şeffaf ve açık bir şekilde yapılması anlamına geldiğini belirterek "AK Parti'nin bu konuda donanım ve hazırlığı üst seviyede ancak Türk milleti tek başına anayasa yapma çoğunluğunu AK Parti'ye vermedi. Bu nedenle de diğer partilerle ortak hareket edilmesi gerekir." diye konuştu.
HDP İLE GÖRÜŞÜLMESİ KONUSUNDA MECLİS BAŞKANLIĞI İNİSİYATİF ALABİLİR
Bekir Bozdağ, HDP ile görüşülüp görüşülmeyeceğine ilişkin "Uzlaşma olacaksa Meclis çatısı altında olacaktır. Bu konuda Meclis Başkanlığı inisiyatif alabilir veya başka çalışmalar yapılabilir. Bunların hepsi müzakere edilecek konular. Yeni anayasanın muhtevası veya tarafları üzerine detaylı değerlendirme yapmak süreci zehirler. Bu yüzden önce bu konudaki niyetleri görmek gerekiyor." diye konuştu.MADEM UZLAŞMA DİYORUZ HERKESE DÜŞEN BEN DE VARIM DEMEKTİR
Oturup konuşmaktan kimsenin bir şey kaybetmeyeceğini dile getiren Bekir Bozdağ, "Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Hepimizin hedefi bu milletin yararını en üst düzeyde gerçekleştirmektir. Yeni anayasa konusunda 'Oturmayız, konuşmayız.' demek doğru bir yaklaşım değil. Madem 'Uzlaşma.' diyoruz, herkese düşen 'Ben de varım.' demektir. Birtakım ön yargılar ileri sürerek 'Yokum.' demek bence doğru bir şey değil." dedi.
"Yeni anayasa talebi, Türk milletinin ortak ve değişmez talebi, büyük bir özlemidir. Bugüne kadar Türkiye'de her kesimin üzerinde ittifak edip de yapamadığı tek şey; yeni anayasadır. Herkes 'Yeni anayasaya ihtiyaç var.' diyor ama maalesef yeni anayasayı hayata geçiremedik. Yeni anayasa yapmayı bugüne kadar büyük uzlaşı temin ederek başaramadık. Bu bizim için büyük bir ayıptır. Çünkü Türkiye 1961'den bu yana darbe anayasalarıyla yönetiliyor. Darbe anayasasıyla yönetilmeyi Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu bizim için büyük bir utançtır. Bütün siyasi partilerin bu konuya taktikle değil samimiyetle bakması lazım. AK Parti yeni anayasa konusunda dün olduğu gibi bugün de samimidir."
"Biz, bu konuda hep çalıştık. Seçim beyannamelerimizde ve hükümet programlarımızda bu konuya yer verdik. Ergun Özbudun başkanlığında yeni anayasa taslağı çalışması yürütüldü. 2008 yılında AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Bu davada AK Parti'nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu ileri sürüldü. Ancak AK Parti'ye kapatma davasının esas nedeni AK Parti'nin yeni anayasa çalışmasını başlatması ve uyarılara rağmen bu çalışmadan vazgeçmemiş olmasıdır. Biz bunu yaşadık. Sonra cumhurbaşkanlığı seçiminde kriz yaşadık ve bunun akabinde halk oylamasıyla cumhurbaşkanı seçiminin millet tarafından yapılması kabul edildi."
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