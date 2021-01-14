Bekçilik sınav yerleri açıklandı! Bekçilik sınav giriş belgesi
Çarşı ve mahalle bekçiliği için yazılı sınav tarihi belli oldu. Adaylar sınav giriş belgelerini ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayfası ya da e Devlet üzerinden alabilecekler.
GÜNDEM 14.01.2021, 12:09
Bekçi adaylarının katılacağı yazılı sınav 20 Ocak 2021 Çarşamba günü, saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
Adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Sınava girecek bekçi adayları sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden veya e Devlet ekranından öğrenilebilecekler.
Adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Sınava girecek bekçi adayları sınav giriş belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden veya e Devlet ekranından öğrenilebilecekler.
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