Bekçi alımları ne zaman başlayacak? Bekçilik başvuru şartları...
Son günlerin hakkında en çok arama yapılan mesleklerinden biri de bekçi alımları oldu. Peki bekçi maaşı ne kadar? Bekçi nasıl olunur ve şartları nelerdir ?
GÜNDEM 06.01.2021, 12:12
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Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü kulağı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamada...
Bekçi adaylarıbekçi nasıl olunur ve şartları nelerdir gibi merak edilen soruların yanıtlarını internet üzerinden sorguluyor.
İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü henüz 2020-2021 bekçi alımlarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
2021 bekçi alımları henüz net tarih belli olmasa da, Ocak ve Şubat ayları içinde ilan yayımlanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağız.
2021 yılı için bekçi maaşları da belli oldu. Buna göre...
Lise mezunu olan bekçi maaşı
Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.
Lisans mezunu olan bekçi maaşı
Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.
Bekçi adaylarıbekçi nasıl olunur ve şartları nelerdir gibi merak edilen soruların yanıtlarını internet üzerinden sorguluyor.
İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü henüz 2020-2021 bekçi alımlarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
2021 bekçi alımları henüz net tarih belli olmasa da, Ocak ve Şubat ayları içinde ilan yayımlanması bekleniyor. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama yapıldığı takdirde sizlerle paylaşacağız.
2021 yılı için bekçi maaşları da belli oldu. Buna göre...
Lise mezunu olan bekçi maaşı
Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor.
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı
Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır.
Lisans mezunu olan bekçi maaşı
Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır.
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