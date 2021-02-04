Bekçi alımları ne zaman başlayacak! 2021 Bekçi alım başvuru tarihleri

2021 yılında bekçi olmak isteyen milyonlarca kişi merakla bekçi alımı başvuru tarihlerini araştırıyor.

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı içerisinde alınacak bekçi personel başvuruları hakkında açıklama yaptı.

Buna göre 2021 yılında 11 bin 100 bekçi personel alımı olacak.



İçişleri Bakanlığı tarafından net bir tarih verilmese de 2021 yılında 11 bin 100 bekçi alımı gerçekleşecek. Buna göre bekçi personel alım tarihleri en kısa sürede İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.



Bekçi olabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor. İçişleri Bakanlığı Bekçi olabilmek için bazı temel kurallar getirmiştir. Buna göre bekçi olmak isteyen kişiler aşağıdaki şartları yerine getirmek zorundadır. bu şartları taşımayanlar bekçi olamazlar.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmasıMinimum 167 boyunda olmakLise veya dengi okul mezunu almakBaşvuru yaptığı bölgede en az 1 yıl ikamet etmekBeden kitle endeksi 16 (dahil) 27 (dahil) arasında olmakAskerlik görevini bitirmiş olmakAğır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma ve yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasında hükümlü bulunmamakKamu haklarından mahrum olmamakTürk toplumunun telakkilerine göre kötü şöhreti olmamasıSilah taşıma veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli olmamasıMemuriyetine dair herhangi bir engel hali olunmamasıGüvenlik soruşturma ve arşiv araştırılmasında olumlu olmakEmniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımakAlkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımından kaynaklı tedavi görmüş veya görüyor olmamakSağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenden kaynaklı polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmakTerör örgütleri ve bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, yürüyüş veya mitinglerine karışmamış olmakBaşvuru tarihinde herhangi siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamakKaynak: 2021 Bekçi personel alımı belli oldu! 11 bin 100 bekçi alınacak

