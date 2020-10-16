Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen bekçilik alımı sonuçları merak edilirken İstanbul'da görevlendirilmek üzere 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başlığı altında yapılacak olan 400 kişilik alımlar için başvurular 19 Eylül-2 Ekim 2020 tarihinde sona erdi

Sonuçlar için tüm duyurular yakından takip ediliyor.



Polis Akademisi Başkanlığı ve EGM bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için bekçi alımı sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri aralığında 400 bekçi alımı için başvurularını gerçekleştirdi. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinde duyurulacaktır.



Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı.



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,



