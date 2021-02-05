Bekaroğlu'ndan ibretlik paylaşım: Bize, hepimize yazıklar olsun

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çöpte yiyecek arayan bir kadının paylaşımı üzerinden son dönemde yaşanan tartışmalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Bekaroğlu, çöpten yiyecek arayan kadının fotoğrafını paylaşarak "Bize, hepimize yazıklar olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Başörtülü bacımız... Bize, hepimize yazıklar olsun. Her gün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile."



Başörtülü bacımız...Bize, hepimize yazıklar olsun. Hergün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile. pic.twitter.com/lLaGJeHwbX

— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 5, 2021





Başörtülü bacımız...Bize, hepimize yazıklar olsun. Hergün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile. pic.twitter.com/lLaGJeHwbX pushfn('ads'); — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 5, 2021

