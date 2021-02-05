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Bekaroğlu'ndan ibretlik paylaşım: Bize, hepimize yazıklar olsun
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çöpte yiyecek arayan bir kadının fotoğrafını paylaşarak sarf ettiği sözlerle dikkat çekti.
GÜNDEM 05.02.2021, 12:22
CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çöpte yiyecek arayan bir kadının paylaşımı üzerinden son dönemde yaşanan tartışmalara sert sözlerle tepki gösterdi.
Twitter'dan paylaşım yapan Bekaroğlu, çöpten yiyecek arayan kadının fotoğrafını paylaşarak "Bize, hepimize yazıklar olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Başörtülü bacımız... Bize, hepimize yazıklar olsun. Her gün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile."
Başörtülü bacımız...Bize, hepimize yazıklar olsun. Hergün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile. pic.twitter.com/lLaGJeHwbX
— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 5, 2021
Başörtülü bacımız...Bize, hepimize yazıklar olsun. Hergün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile. pic.twitter.com/lLaGJeHwbX pushfn('ads'); — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 5, 2021
Twitter'dan paylaşım yapan Bekaroğlu, çöpten yiyecek arayan kadının fotoğrafını paylaşarak "Bize, hepimize yazıklar olsun" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Başörtülü bacımız... Bize, hepimize yazıklar olsun. Her gün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile."
Başörtülü bacımız...Bize, hepimize yazıklar olsun. Hergün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile. pic.twitter.com/lLaGJeHwbX
— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 5, 2021
Başörtülü bacımız...Bize, hepimize yazıklar olsun. Hergün bir konu bulup, bulamazsa yaratıp ortalığa atıyor ve hepimizi peşine takıyor. Tüm ülke olarak debelenip dururken insanlar aç ve perişan; onları görmüyoruz ve duymuyoruz bile. pic.twitter.com/lLaGJeHwbX pushfn('ads'); — Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) February 5, 2021
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