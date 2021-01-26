beIN Sports - Fenerbaçe tartışmasında yeni gelişme!
beIN Sports - Fenerbaçe tartışmasında iplerin iyice gerilmesine neden olan tezahüratın faturası iki çalışana kesildi.
GÜNDEM 26.01.2021, 21:59
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Bilindiği üzere, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde, karşılaşmanın yayını esnasında Fenerbahçe aleyhine argo ve hakaret içerikli tezahüratlar duyulmuştu. Yaşanan bu hadisenin ardından sarı-lacivertli kulüp ve taraftarlar tarafından yayıncı kuruluşa sert tepkiler gösterilmişti.
Ardından beIN Sports özür dilemiş fakat Fenerbahçe cephesi yayıncı kuruluşa olan tepkisini devam ettirmiş, ısınmalara ve maç röportajlarına özel baskılı tişörtlerle çıkarak adil yayıncılık çağrısı yapmaya devam etmişti. Bu gelişmelerle birlikte yayıncı kuruluş ise sarı-lacivertlilerin röportajlarını çok kez yayınlamamıştı.
Fanatik’in haberine göre ise; Yaşanan bu gelişmelerin ardından yayıncı kuruluş, Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor mücadelesindeki tepki çeken tezahüratın maç esnasında duyulmasından sorumlu olarak gördüğü iki çalışanını işten çıkarttı. Konu ile ilgili ise Fenerbahçe’ye bilgi verildi.
Ardından beIN Sports özür dilemiş fakat Fenerbahçe cephesi yayıncı kuruluşa olan tepkisini devam ettirmiş, ısınmalara ve maç röportajlarına özel baskılı tişörtlerle çıkarak adil yayıncılık çağrısı yapmaya devam etmişti. Bu gelişmelerle birlikte yayıncı kuruluş ise sarı-lacivertlilerin röportajlarını çok kez yayınlamamıştı.
Fanatik’in haberine göre ise; Yaşanan bu gelişmelerin ardından yayıncı kuruluş, Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor mücadelesindeki tepki çeken tezahüratın maç esnasında duyulmasından sorumlu olarak gördüğü iki çalışanını işten çıkarttı. Konu ile ilgili ise Fenerbahçe’ye bilgi verildi.
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