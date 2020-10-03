Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi olan Mehmet Fırıncı vefat etti.

Risale-i Nur’ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören Fırıncı'nın bugün saat 11.00'a doğru hayatını kaybettiği bildirildi.

