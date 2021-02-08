Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti 2021…

Türkiye'de çok eskiden beri belirli dönemlerde zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak uygulanan "Bedelli Askerlik" ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 2021 yılında askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenlerin ödeyeceği ücret açıklandı.

2021 yılının ilk yarısında bedelli askerlik tutarı 39.788,64 lira.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2021 saat 18:00’e kadar bu tutarı ödemeleri gerekiyor.



1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacak.



Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Ödemelerin devlet bankalarından ve PTT üzerinden yapılması mümkün.



Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile

temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi) ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

Başvuru sayısı fazla olursa kura ile belirlenecek

Başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması

halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.



Yoklama yaptırmayanların öncelikle “Askerliğe Elverişlidir” sağlık kararı almış olması gerekiyor.

Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

2002 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek.

2021 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecek.



2021 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekiyor.

30 Haziran 2021’e kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı

4.402,27 euro veya karşılığı yabancı ülke parası olarak belirlendi.

Yükümlülerin 1 Temmuz-31 Aralık 2021 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacak.

