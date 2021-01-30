Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik yerleri

Askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyenler açıklanacak bedelli askerlik sevk tarihlerini merakla bekliyordu.

Milli Savunma Bakanlığı bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlikleri açıklandı.

Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden duyuruldu.

Bedelli askerlikte 2021 ücretleri de belli oldu.

2020 yılının ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılın ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi.

Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

Bedelli askerlik yerleri e-devlet üzerinden kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile sorgulanabiliyor.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda;

“2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

* 01, 02, 03 Nisan 2021

* 13, 14, 15 Mayıs 2021

* 17, 18, 19 Haziran 2021

* 05, 06, 07 Ağustos 2021

* 16, 17, 18 Eylül 2021

* 21, 22, 23 Ekim 2021

* 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir” denildi.

