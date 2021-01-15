Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Belirli dönemlerde zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak uygulanan bedelli askerlik hizmeti için bekleyiş sürüyor.

Askerlik vazifesini tamamlamak üzere bedelli askerlik için başvuru yapan vatandaşlar başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor.

2020 yılında geçerli olacak bedelli askerlik fiyatı 37.070 TL olarak belirlendi.



Bedelli askerlik yapmanın iki farklı yolu bulunmaktadır.

18 yaşını doldurmuş,

En az 3 yıl yurt dışında çalışmak durumda kalınmış olması gerekiyor.



MSB ASAL tarafından bedelli askerlik sonuçları konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Kişinin bedelli askerlik yapabilmesi için gereken şartları taşımadığı anlaşılırsa, kişi ödeme yapmaktan vazgeçerse veya ilgili ödeme zamanında yapılmazsa bu kişi bedelli askerlik kapsamının dışına alınır. Bedelli askerlik kapsamı dışına alınan kişi önceden yapmış olduğu ödemeyi alabilmek için dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Geri ödeme başvurusu, ödeme yaptıktan itibaren 6 ay içerisinde yapılmalıdır.



Geri ödeme başvurusu talebi askerlik şubesi tarafından 90 gün içerisinde incelenir. İnceleme sonucu durum olumlu çıkarsa kişinin dosyaları bakanlığa iletilir. İlgili bedel bakanlık tarafından 1 ay içerisinde kişinin geri ödeme başvurusu içerisinde belirttiği hesaba yapılır.

