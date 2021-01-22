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Bedelli askerlik sevk yerleri belli oluyor! 2021 celp dönemi ne zaman?
Bedelli askerlik sevk tarihleri Ocak ayında açıklanacağı duyurulmuştu. Peki bedelli askerlik sevk yerleri belli oldu mu? 2021 MSB ASAL Bedelli Askerlik yerleri sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEM 22.01.2021, 10:02
Askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyenler ocak ayı içerisinde açıklanacağı duyurulacağı açıklanan bedelli askerlik sevk tarihlerini merakla bekliyor.
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru bilgilendirmesinde sevk tarihleriyle ilgili olarak; “Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.” açıklamasında bulunmuştu.
bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermişti.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler celp ve sevk dönemleri ile eğitim yapacakları birliği bu ay içerisinde e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Bedelli askerlik sonuçları için henüz bir duyuruda bulunulmadı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın gün içerisinde askerlik sevk yerlerini açıklaması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru bilgilendirmesinde sevk tarihleriyle ilgili olarak; “Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.” açıklamasında bulunmuştu.
bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermişti.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler celp ve sevk dönemleri ile eğitim yapacakları birliği bu ay içerisinde e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.
Bedelli askerlik sonuçları için henüz bir duyuruda bulunulmadı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın gün içerisinde askerlik sevk yerlerini açıklaması bekleniyor.
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