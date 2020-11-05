Bedelli askerlik kaç lira oldu? Bedelli askerlik nasıl yapılır?

Bedelli askerlik, askerlik yapmamış kimselerin belirli bir bedel ödeyerek öngörülen kısa sürede askerlik yapılmasına verilen isimdir.

Türkiye’de belirli aralıklar ile uygulanmasıyla birlikte iş gücünü canlı tutmak adına son yıllarda yasalarla belirlenmiş çerçevede her sene uygulanmaktadır.

Bedelli askerlik şartlarının yerine getirilmesinden sonra vatandaşlar terhis olmaktadır.

Bedellik askerlik başvuruları e devlet aracılığı ile arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak gerekli bölüme giriş yapılıyor. “Milli Savunma Bakanlığı” kısmına geçildikten sonra “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” seçerek “Bedelli askerlik yapma isteği” bölümününe giriş yapılıyor. Gerekli kısımları doldurmanın ardından bedelli askerlik ücreti yatırılıyor.

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Başvurularını yapacak vatandaşlar yoklamalarını yaptırmalarının ardından bedelli askerlik tercihinde bulunmaları gerekmektedir.

Vatandaşlar daha sonra bedelli tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemelerini yapmak zorundalar.

Yoklamasını yaptırmayan kişilerin öncelikle askerliğe elverişli olduklarına dair sağlık raporu almı olmaları gerekir.

Bedelli askerliğe fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların hakkı bulunmamaktadır.

2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır.

2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin bedelli askerlik ücretlerini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

Başvuru sayısının fazla olması halinde Millî Savunma Bakanlığı yükümlüler arasında kura çekerek bedelli askerlik yapmaya hak kazananları belirleyecektir.

Bedelli askerliğe başvuracak kişiler yoklama kaçağı olmaları ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Bedelli askerlik yapmak isteyenleri başvuruyu takip eden iki aylık sürede yani 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla ödemelerini yapmak zorundalar.

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvurusunda bulunanların hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

MSB ayrıca dövizle askerlik hizmeti kapsamında 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine müracaat etmelerini açıkladı.

Yurt dışından başvuracakların belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerde başvuru şartları ise şu şekildedir...

* 18 yaşını doldurmuş olmak,* Askerlik şubelerine bedelli için başvuru yapmak,* Bedelli askerlik ücretini istenilen şekilde ödemek,* 21 gün hizmet süresi

Yıllara göre bedelli askerlik ücretleri şöyledir;

2020 yılı için bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak kararlaştırılmıştır.

1987 yılı bedelli askerlik ücreti: 5.425 Mark1992 yılı bedelli askerlik ücreti: 4.785 Mark1999 yılı bedelli askerlik ücreti: 15.000 Mark2011 yılı bedelli askerlik ücreti: 30.000 TL2014 yılı bedelli askerlik ücreti: 18.000 TL2018 yılı bedelli askerlik ücreti: 15.000 TL2019 yılı Ocak-Haziran bedelli askerlik ücreti: 31.343 TL2019 yılı Haziran- Aralık bedelli askerlik ücreti: 33.230 TL2020 yılı Ocak-Haziran bedelli askerlik ücreti: 35.054 TL2020 yılı Haziran- Aralık bedelli askerlik ücreti: 37.070 TL

2021 yılı Ocak-Haziran ayları için bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı

