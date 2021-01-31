Bedava yumurta dağıttılar! Vatandaş akın etti

Türkiye’deki vatandaşın son halini ucuz ya da bedava dağıtılan gıda ürünleri için meydana gelen kuyruklar gözler önüne seriyor

Türkiye’de gıda fiyatlarında yaşanan enflasyon vatandaşın alım gücünü yerle bir etti. Son gelen zamlardan sonra ucuz ve besin değeri yüksek olduğu için kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak bilinen yumurtayı bile vatandaş alamaz oldu.

2008 yılından bu yana Halktan gelen yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Atlas Yardım Derneği’nin Başkanı Ferda Altıntaş, Türkiye’de vatandaşın ne durumda olduğunu anlattı.

Vatandaşın bedava dağıtılan yumurta için bile metrelerce kuyruk oluşturduğunu söyleyen Ferda Alıntaş “Ekonomik durumun iyi olmadığını yardım alanların sayısındaki artışla görüyoruz. Yumurta, süt dağıtımında bile yüzlerce kişi kuyruğa giriyor” ifadelerini kullandı.

Yeni ihtiyaç sahiplerinin yardım istemeyi bilmediğini bazı vatandaşların da yardım almayı onuruna yediremediğini öne süren Ferda Altıntaş konuşmasının devamında şunları söyledi:

“2008'de gıda dağıtımıyla, yemek vermekle işe başladık. Çoğu zaman bunları dağıtmakta zorlanıyorduk. Çünkü alanların sayısı azdı. Şimdi durum çok değişti. Gelen ihtiyaç sahibi o kadar arttı ki tahmin edemezsiniz. Eskiden ihtiyacı olmayan bir sürü aile ihtiyaç sahibi durumuna düştü. Garsonlar, müzisyenler ve aklınıza gelen birçok meslek sahibi de ihtiyaç sahibi oldu”

