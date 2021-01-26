Bebekli aile bir senedir çadırda yaşıyor

24 Ocak 2020’de 6.7 şiddetindeki depremle sarsılan Elazığ’da, yaralar hâlâ sarılmadı. Aksaray Mahallesi’ndeki evleri yıkılan Ulucan ailesi bir yıldır çadırda hayata tutunmaya çalışıyor. Ailesi ve 3 aylık torunu ile birlikte çadırda yaşayan Hanefi Ulucan, gazetemize konuşarak yardım istedi.

Elazığ’da meydana gelen 6.7 şiddetindeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Aradan geçen süre yaraları sarmaya yetmedi.

Elazığ Merkezi’nde bulunan Aksaray Mahallesi’nde yaşayan Hanefi Ulucan ve ailesi bir yıldır çadırda yaşıyor. 3 aylık bebek ile birlikte soğuk hava şartlarına rağmen çadırda hayata tutunmaya çalışan Ulucan ailesi, yetkililerden yardım bekliyor.



Gazetemize konuşan Hanefi Ulucan, “24 Ocak’ta yaşanan depremde kiracı olduğum ev yıkıldı. İki katlı evdi. Çocuğum göçük altında kaldı, yaralı olarak kurtarıldı. Eşyalarımı dahi alamadım. O tarihten beri çadırca yaşıyoruz. Geçenlerde üç arkadaş bana konteyner aldılar. Konteynerin önünde çocuklarım ve gelinim çadırda yaşıyor. Üç aylık torunum var. O da çadırda yatıyor. Zaten kış aylarındayız, soğuktan duramıyoruz, perişan olduk. Ekmeğe muhtaç kaldık. AFAD, 2 bin 500 lira verdi. Kira sözleşmesi istedi. Ev sahibi olmadığım için destek alamıyorum. Para yok, imkân yok nasıl kira sözleşmesi yapayım? Ne vali, ne belediye başkanı ne bir yetkili kimse ilgilenmiyor. Ben zaten KOAH ve astım hastasıyım. Artık yardım edilmesini istiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

