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Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir? Kabızlık belirtileri nelerdir?

Bebeklerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de kabızlık problemidir. Özellikle de ek gıdaya geçiş döneminde oldukça yaygındır. Peki bebeklerde kabızlık nasıl giderilir?

GÜNDEM 07.01.2021, 17:28
Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir? Kabızlık belirtileri nelerdir?
Bebeklerde kabızlık sorunu oldukça önemli ve ızdırap verici bir durumdur. 
Bebeklerin yaşadıkları sorunları dile getirememeleri bu problemi daha can sıkıcı bir hale getirmektedir.
 Dışkılama düzenine ilişkin kabızlığı düşündüren sorunlar yaşayan bebekler, çocuk doktoru muayenesine götürülmeli ve bu sorunun nedenine, çözüm yollarına ilişkin hekimden bilgi alınmalıdır.
Yeni doğan bebeklerde kabızlık nadir görülür. Küçük bebeklerde ise kasların henüz çok zayıf bağırsak hareketlerinin yavaş olması gibi nedenlerle dışkılamada zorluk, gaz sancısı gibi durumlar gözlenebilir. Fakat bu durum her zaman kabızlığı işaret etmez. Dolayısıyla bu sorunun görülmesi durumunda yenidoğan bebeklerde kabızlık nasıl giderilir sorusunu araştırmak yerine durumun kabızlık olduğundan emin olunması açısından hekime başvurulmalıdır. Dışkılama düzenine ilişkin kabızlığı düşündüren sorunlar yaşayan bebekler, çocuk doktoru muayenesine götürülmeli ve bu sorunun nedenine, çözüm yollarına ilişkin hekimden bilgi alınmalıdır.
Bebeklerde bağırsak hareketlerinin sıklığı bebeğin yaşı ve hangi besinleri tükettiği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle dışkılama düzenindeki her değişim kabızlık olarak algılanmamalıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde kabızlık sorunu çok nadir görülen bir durumdur. Bebeğin sürekli huzursuz olmasına yol açacak bu durum mutlaka hekim muayenesi gerektirir. Anne sütü haricinde ek besinlere de başlamış olan bebeklerde kabızlık belirtileri şunlardır:
· Sert yapıda veya topaklar halinde dışkılama· Kil benzeri dışkı yapısı· Geciken, seyrekleşen ve zorlaşan bağırsak hareketleri· Bebeklerde ağlama ve sırtını eğme davranışlarına yol açan ağrı belirtileri· Sürekli huzursuzluk ve uyku sorunları· İştahsızlık
Bebeklerde görülen fonksiyonel kabızlık, evde yapılabilecek birtakım uygulamalar ve beslenme tarzı değişikliklerle genellikle çözülebilir. Bebeklerde kabızlık nasıl giderilir diye merak edenler için, kabızlığın giderilmesine yardımcı olabilecek bazı uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:
· Egzersizler· Ilık Banyo· Sıvı Alımının Artırılması· Masaj· Diyet Değişiklikleri
Kabızlığı önlemek için bebeklerde diyette bazı değişikliklerin yapılması gerekir. Anne sütü alan bebeklerde sindirimi zor olan inek sütü ve süt ürünleri belirli bir süre için diyetten çıkarılabilir.
Evde yapılabilecek yukarıdaki uygulamaların sonuç vermemesi halinde hekim kontrolünde bebeklerde kabızlık tedavisi için farklı müdahalelerin uygulanması gerekebilir. Bu durumlarda bebeklerde kabızlık için fitil, müshil benzeri ilaçlar, lavman uygulaması gibi çeşitli yöntemlerden yararlanılabilir. Bu tür uygulamaların sonrasında da kabızlığın yeniden tekrarlamasını önlemek adına beslenme düzeninin planlanmasında fayda vardır. Tüm bunlara ek olarak bebeğin dışkısında kan görülmesi, bebekte geçmeyen bir gerginlik ve karın ağrısı halinin gözlenmesi gibi durumlarda ev uygulamaları denenmeden derhal sağlık kuruluşlarına başvuru yapılmalıdır.
Eğer siz de bebeğinizde kabızlık sorunu olduğunu düşünüyor veya gözlemliyor, bebeklerde kabızlık için ne yapmalı diye merak ediyorsunuz yukarıdaki uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bunlardan sonuç alamamanız halinde hekiminize başvurarak bebeğinizin detaylı muayeneden geçmesini sağlayabilir; çocuklar kabızlık için ne yemeli, çocuklarda kabızlık ateş yapar mı gibi soruların en doğru yanıtlarını hekiminizden alabilirsiniz. Hekim tarafından gerekli görülmesi halinde tedavi uygulamalarına başlayabilirsiniz.
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