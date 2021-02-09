Bebekler uçakta neden ağlar? Bu önlemler bebekleri rahatlatıyor...

Her uçak yolculuğunda bebeklerin ya da uçaktaki küçük çocukların ağlama sesini hepimiz duyarız.

Neden ağladığını bilmeden anne babasına neden susturmuyor diyerek tepki gösterenlerimiz bile vardır.

Aslında bu ağlamalar istemsizdir. O yüzden uçaktaki ağlamalara karşı sabırlı ve anlayışlı olmakta fayda var.

Uçağın kalkışı ve inişi sırasında kulak zarlarının iki tarafı arasındaki basınç farklılığını dengeleyemeyen bebekler zarın gerilmesiyle ağrı hissederler.

Bu da onların ağlamasına neden olur.

Kulak yolunun sonunda, kulağın iç bölümlerini dış dünyadan tamamen izole hale getiren kulak zarı bulunur.

Zarın hemen arkası içi havayla dolu bir odacık olan orta kulak bölümüdür.

Östaki borusu orta kulağı burnumuzun arkasında bulunan üst yutağa bağlar. Dış ve orta kulak arasında bir basınç farkı oluştuğunda östaki borusu açılarak bu dengesizliğin üstesinden gelir.

Örneğin, uçak yükselirken zarın dışında basınç düşer. Zar dışarı doğru bombelenir ve kapalı konumdaki östaki borusunun açılması tetiklenir. Boru açıldığında orta kulaktaki havanın bir kısmı üst yutağa aktarılır ve basınç dengelenir. İniş sırasında ise bunun tam tersi gerçekleşir. Esnerken ve yutkunurken gerçekleşen kas hareketleri borunun açılmasına yardımcı olur. Basınç dengelenmesi esnasında, östaki borusu işlevini yerine getirdiğinde, kafamızın içinde bir ses duyar ve rahatlarız.

Bebeklerin östaki borusu yetişkinlerinkinden daha dardır ve ihtiyaç hâlinde boruyu açan dört kas bebeklerde henüz yeterince gelişmemiştir.

Bu yüzden kulaklarında oluşan basınç farklılığıyla başa çıkmakta zorlanırlar. Kulak enfeksiyonu ya da soğuk algınlığında mukus ile tıkanan östaki borusu durumu daha da kötü hâle getirebilir.

Ancak bu konuda önlem almak mümkün.

Bu önlemlerden biri doktorunuza danışarak çocuğunuza soğuk algınlığı için kullanılan bir ağrı kesici şurup vermek olacaktır.

Ayrıca yutkunma bu rahatsızlığını engelleyeceği için bebeği emzirmenizde de fayda var.

Bunu özellikle uçağın iniş ve kalkışı sırasında yapmanız gerekiyor.

Eğer çocuk büyükse sakız çiğnemesi veya su içmesi de aynı etkiyi sağlayacaktır.

Anne babalara son bir tavsiye de uyku saatleri ile ilgili. Bebeğinizi uçuş öncesi uyutmayıp bunu uçuş sırasına yaparsanız, daha rahat bir yolculuk geçirebilirsiniz.

