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Bebekler neden ağlar? Bebeğiniz ağladığında ne yapmalısınız?

Bebeğinizin ilk aylarda ağlamak için pek çok nedeni vardır. Peki bebekler neden ağlar? Ağlayan bebeklere karşı hangi yollar izlenmeli?

GÜNDEM 19.12.2020, 15:33
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Bebekler neden ağlar? Bebeğiniz ağladığında ne yapmalısınız?
Bebeğinizi dik olarak kucağınıza alın ve sırtına minik darbeler vurarak sakinleştirmeye çalışın.
AÇLIK VE SUSUZLUK
Bebeklerin en büyük ağlama nedenlerinden biri aç ya da susamış olmalarıdır. Mama ile beslenen bebeklerde öğünler arasında sterilize edilmiş su verilebilir .Bebeğiniz, anne sütü ile besleniyorsa susadığını düşündüğünüz durumlarda, su vermek yerine onu emzirin.

Bebeğiniz, giysilerinin çıkarılmasından hoşlanmayabilir. Bunun nedeni üşümesi değil, sadece içinde rahat ettiği uyku tulumu veya yeleğin çıkarılmasındandır.

İkinci büyük neden ise altının kirli olmasından dolayı duydukları rahatsızlıktır.
Bir kısmı da zaman geçtikçe altının kirli olmasından sıkılmalarından sebep ağlamaktadırlar. Bu nedenle bebekler ağladıkları zaman yapmanız gereken en kolay şey altının temiz olup olmadığına bakmak olacaktır.

Bebekler kucakta durmaktan dolayı ağlamazlar. Bir başka deyişle bebeklerin fiziksel temasınıza gereksinimi vardır. Zira bebekler anne babasının kucağında durmaktan, kap atışlarını seslerini duymaktan çok hoşlanırlar. Yavaş, yumuşak ve rahatlatıcı hareketler onu sallamanız çok hoşuna gidecektir. Müzik dinletmek veya sizin söyleyeceğiniz bir şarkı da bebeğinizi rahatlatabilir.

Uyku istekleri de bebeklerin ağlayacak haber verdikleri bir durumdur. Eğer bu durumu çok ötelerseniz bu kez de uyumamak istedikleri için ağlamaya başlarlar.

Oda sıcaklığının yüksek ya da düşük olması da bebeklerin ağlamasına neden olabilir. B Bebeği uykuya yatırdığınızda oda sıcaklığı sabit olmalıdır. İdeal oda sıcaklığı 22 derecedir.
Bebeklerin uyurken bez, yelek ve tulumdan başka bir şeye gereksinimleri yoktur .Onu çok fazla örtmeyin.

Bazı bebekler ilgiden çok hoşlanırlar yüzleri sürekli dış dünyaya dönüktür. Böyle durumlarda bebeğin ilgisini çekecek bir durum ya da ilgilenecek bir kimse yoksa yani bir başka değişe bebeklerin canı sıkılıyorsa da ağlayabilir.

Kimi bebekler de aşırı ilgiden rahatsızlık duyar ve bu nedenle ağlarlar.

Alışık olmadıkları bir ortama geldiğinde alışık olmadıkları ışık ve ses durumları bebekleri ağlatabilir. Kucaktan kucağa dolaştıkları zaman bebekler sıkıntılarını yeter anlamında ağlayarak duyururlar.

Aynı zamanda diş çıkarma durumları da bebeklerde bir ağlama sorunu olabilir.

Gaz sorunu olan bebekler sık sık ağlarlar.
Bütün bu sorunlar giderildiğinde bebeğiniz hala ağlıyorsa o zaman ilk yapılacak şey bebeğin ateşinin ölüçmesidir.
Bu tür durumlarda da bir doktora başvurulması gerekmektedir.

* Bebeğinizi dik olarak kucağınıza alın ve sırtına minik darbeler vurarak sakinleştirmeye çalışın.
* Bebeği korkutabilecek ani hareketlerden sakının.
* On dakikadan fazla süredir bebeğiniz ağlıyorsa yüzüstü yatırmayı deneyin.
* Bazı bebekler araba yolculuğu ile bazıları da saç kurutma makinası veya elektrik süpürgesi sesi ile sakinleşmektedir.
* Bebeğinizi formul mamaları ile besliyorsanız mamayı değiştirin
* Bebeğinizi emziriyorsanız yediğiniz gıdalara dikkat edin (Lahana,karnıbahar,brokoli,inek sütü,çukulata ve soğandan uzak durmayı deneyin)
* Eğer çocuğunuzun ağlaması sizi çok kötü etkiliyor ve onu hırpalayabileceğinizi hissediyorsanız, bunu bir yakınınızla veya doktorunuzla tartışın. Yeni anne baba olmak zordur, bu nedenle sıkıntınızı tartışmak sizi rahatlatacaktır. Kendinize de bir miktar zaman ayırmayı unutmayın ve arada sırada bebeğiniz yanınızda olmadan da dışarı çıkmayı deneyin.
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