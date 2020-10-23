Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bu belirtilere dikkat!

Bebeğin cinsiyeti anne baba adaylarının en merak ettiği konulardan biridir. Bu da ultrason muayenesi ile 14. veya 15. haftada belli olmaktadır.

Hamileliğin 20. haftasında ise bebeğin cinsiyeti tam anlamıyla kesinleşir. Ancak bu durum için de ultrason sonucu şarttır.

Hiçbir tıbbi dayanağı bulunmayan bu ipuçları daha çok önceden doğum yapanların tecrübelerine dayanan kimi belirtiler sonucu anlaşılmaktadır.

Cinsiyeti anlamada anne adayının yaşadığı psikolojik ve fiziksel değişimler de kimi zaman bebeğin cinsiyetini ele vermektedir.

Bebeğin kız mı ya da erkek mi olduğunu tahmin edebilmenin yollarından bir diğeri ise anne adayının karın şekli, mide bulantısı şikayetleri, bebeğin kalp atışları ve anne adayının aşerme sıklığı ve seviyesidir.

Uzmanlar erkek bebeklerde mide bulantısı gibi semptomların görülmeyeceği konusunda birleşiyor. Sık sık mide bulantısı yaşayan gebelerin kız bebek doğuracağı ise ülkemizde çoğu zaman isabetli olan yaygın bir görüştür.

Erkek bebek doğuracak olan anne adaylarının bu aşamada en çok hissettiği semptomlardan biri de ayak bölgesinin normalden daha fazla üşümesidir.

Karın bölgesinin sivri olması yaygın kanaate göre bebeğin erkek olacağına işarettir.

Erkek doğuracak annelerin karın bölgesinin üst tarafı daha belirgin bir şekildedir.

Bir başka görüşe göre de karın yuvarlaksa bebeğin kız olma ihtimali yüksektir.

Kız bebek annelerinin hamilelik süresi boyunca kilo aldıkları ve sivilce problemlerinin baş gösterdiği de yaygın kanaatler kategorisindedir.

Anne adaylarının hamilelik sırasında gösterdiği tepkileri bebeğin cinsiyet tahmini konusunda bir bilgi verebilir.

Kız annelerinin duygusal patlamaları daha sık yaşadığı erkek anneleri ise bu konuda daha rahat bir tavra sahip oldukları aktarılır.

Hamileliğin 5-6. haftalarında bebeğin kalp atışları tespit edilebilir.

6.7 haftadan sonra kalp atışları ise daha net duyulur.

Kız bebekklerinde genellikle bebeğin kalp atış hızının 140 civarında olduğu görülür.

Erkek bebeklerin ise kalp atış hızlarının ise 140’ın altında olduğu ifade edilir.

Bebek cinsiyetinin tahmin edilmesinde iddialı bir diğer dayanak ise annenin aşerme şeklidir.

Kız bebeklerde anne adayının sürekli tatlı aşerdiği ve tatlı takviyesine ihtiyaç duyduğu ifade edilir.

Özellikle sütü ve şekeri aynı anda bulunduran gıdalar, kız anne adaylarının favori yiyeceği arasındadır.

Süt ürünlerine olan düşkünlük (özellikle peynir) kız bebeğin habercisi olarak da değerlendirilir.

Sürekli hamur işi yiyeceklerin tüketilmesi de daha çok kız annelerinin hamilelik döneminde görülen bir olaydır.

Erkek anne adayları için ise durum tam tersidir.

Hamur işlerine düşkün olmayan, sürekli tuzlu ve ekşi gıdalar aşeren gebelerin erkek çocuğu doğuracağı tahmin edilir.

Erkek annelerinin favori yiyeceği, ekşi elma, erik ve turşudur.

