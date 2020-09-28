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BDDK'dan bankalarla ilgili kritik karar
BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
GÜNDEM 28.09.2020, 09:44
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu'nun aylık ortalamasının, mevduat bankaları için yüzde 90’ın, katılım bankaları için yüzde 70’in altına düşmemesine karar verildiğini duyurdu.
Söz konusu oranlar daha önce mevduat bankaları için yüzde 95, katılım bankaları için ise yüzde 75 olarak belirlenmişti.
Aktif Rasyosu hesabı şu şekilde yapılıyor:
Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0.75 ) + ( TCMB Swap x 0.5 )/TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1.75)
Söz konusu oranlar daha önce mevduat bankaları için yüzde 95, katılım bankaları için ise yüzde 75 olarak belirlenmişti.
Aktif Rasyosu hesabı şu şekilde yapılıyor:
Aktif Rasyosu (AR) = Krediler + ( Menkul Kıymetler x 0.75 ) + ( TCMB Swap x 0.5 )/TL Mevduat + ( YP Mevduat x 1.75)
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