BDDK ve TÜİK başkanları değişecek mi? Flaş iddia

Aydınlık gazetesi yazarı İsmail Özçelik, uluslararası finans kuruluşlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) başkanlarının değiştirilmesine yönelik talepleri olduğunu öne sürdü.

Özçelik, bugünkü köşe yazısında Türkiye ekonomisinde son günlerde yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın göreve geldikten sonra bazı bankalarla görüşmeler yaptığını, bunun ardından Türkiye’ye yüklü miktarda döviz girişi olduğunu söyledi.

Özçelik, yazısının devamında şunları yazdı:

Kulağımıza gelen bilgilere göre; uluslararası finans kuruluşlarının yeni istekleri de gündemde. Faizlerin biraz daha artırılması; BDDK ve TÜİK Başkanlarının, değiştirilmesi gibi... Üstelik de bu talepler sosyal medyada paylaşılıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler talep edecekler...

