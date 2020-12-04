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BDDK ve TÜİK başkanları değişecek mi? Flaş iddia
BDDK ve TÜİK başkanları ile ilgili Aydınlık gazetesi yazarı İsmail Özçelik, flaş bir iddia da bulundu.
GÜNDEM 04.12.2020, 09:45
Aydınlık gazetesi yazarı İsmail Özçelik, uluslararası finans kuruluşlarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) başkanlarının değiştirilmesine yönelik talepleri olduğunu öne sürdü.
Özçelik, bugünkü köşe yazısında Türkiye ekonomisinde son günlerde yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın göreve geldikten sonra bazı bankalarla görüşmeler yaptığını, bunun ardından Türkiye’ye yüklü miktarda döviz girişi olduğunu söyledi.
Özçelik, yazısının devamında şunları yazdı:
Kulağımıza gelen bilgilere göre; uluslararası finans kuruluşlarının yeni istekleri de gündemde. Faizlerin biraz daha artırılması; BDDK ve TÜİK Başkanlarının, değiştirilmesi gibi... Üstelik de bu talepler sosyal medyada paylaşılıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler talep edecekler...
Özçelik, bugünkü köşe yazısında Türkiye ekonomisinde son günlerde yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın göreve geldikten sonra bazı bankalarla görüşmeler yaptığını, bunun ardından Türkiye’ye yüklü miktarda döviz girişi olduğunu söyledi.
Özçelik, yazısının devamında şunları yazdı:
Kulağımıza gelen bilgilere göre; uluslararası finans kuruluşlarının yeni istekleri de gündemde. Faizlerin biraz daha artırılması; BDDK ve TÜİK Başkanlarının, değiştirilmesi gibi... Üstelik de bu talepler sosyal medyada paylaşılıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde daha neler talep edecekler...
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