BBP'de kriz!

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) pazar günü yapılacak Olağan Kongre öncesinde, Genel Başkan Mustafa Destici'ye karşı aday olan Kürşat Mican, delege listesine dahi ulaşamadığını, genel merkezde askıda olan listenin fotoğrafını çekmek isteyen avukatlarının üzerine yürünerek engellendiğini öne sürdü.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 18 Ekim’de yapılacak 11. Olağan Kongresi öncesinde şimdiye kadar 5 aday Genel Başkan Ankara Milletvekili Mustafa Destici’ye karşı adaylıklarını açıkladı. Adaylığını açıklayan Kürşat Mican, Yüksek Seçim kurulu (YSK) kararına rağmen delege listesinin kendisine verilmediğini ya da internet sitesinden ilan edilmediğini öne sürerek parti yönetimini eleştirdi.

Mican, avukatları aracılığıyla kongre öncesinde Genel Sekreter Üzeyir Tunç’tan aday listelerini istediklerini ancak listenin kendisine verilmediğini iddia etti. Mican, askıya çıkarılan listenin fotoğrafını çekmelerinin ise partililer tarafından engellendiğini, Genel Merkez görevlilerinin avukatlarının üzerine yürüdüğünü söyledi. Parti yönetiminin anti demokratik bir yaklaşım sergilediğini savunan Mican, “Bu davranışı kınıyoruz. Adil bir şekilde seçime gidilmesini istiyoruz. Sonuç itibariyle hepimiz partimize, camiamıza, ülkemize hizmet etmek istiyorsak adaleti gözetmemiz lazım. Biz geçmiş dönemde Türkiye’nin en adil en şeffaf hareketiydik. Geldiğimiz nokta bizleri ciddi manada üzmektedir” dedi.



Mican’ın avukatı Muammer Dizdar ise parti delege listesinin askıda olduğunu tesadüfen öğrendiklerini ve listeyi incelemek istediklerinde 20 kadar partili tarafından engellendiklerini, fotoğraf çekmelerine izin verilmediğini aktardı. Müvekkilinin hak ve menfaatini koruma çabasının engellendiğini belirten Dizdar, Ankara Barosu ve avukatlar tarafından tespit tutanağı tutulduğunu bildirdi. Dizdar, açıklamasında, “Hukukun üstünlüğünü tanımayanların zorbalığına boyun eğmemek için avukatlık yemini ettim. Mücadeleye gölge düşürmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

