BBP’de il başkanlarının ortak adayı Genel Başkan Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) il başkanları dün gerçekleşen toplantıda hep birlikte Genel Başkan Mustafa Destici’ye destek kararı aldı.
GÜNDEM 05.10.2020, 11:12
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4 Ekim 2020 Pazar günü Ankara’da yapılan İl Başkanları Toplantısında tüm il başkanları Genel Başkan Mustafa Destici’ye destek kararı aldı.Toplantıda, İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri başta olmak üzere tüm il başkanları yer aldı. 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara Taha Akgül Spor Kompleksinde yapılacak 11. Olağan Kongrede Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’ye destek kararı alarak bunu kamuoyuna deklare ettiler.
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