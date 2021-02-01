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BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı gerçekleştirildi

Büyük Birlik Partisi Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı parti genel merkezinde yapıldı.

GÜNDEM 01.02.2021, 14:18
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BBP Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı gerçekleştirildi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı ve MKYK Toplantısı Genel Başkan Mustafa Destici’nin başkanlığında yapıldı.
Büyük Birlik Partisi, yapılan Olağan Başkanlık Divanı ve MKYK toplantısının ardından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
Teşkilatlanma ve üye kayıt çalışmaları hakkında Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren'in yeni kurulan teşkilatlar, mevcut teşkilatlar içinden yapılan görevlendirmeler ve üye kayıt çalışmaları hakkında bilgi verdiği vurgulanarak şu bilgiler verildi:
Toplantının, özellikle gençlere- kadınlara yönelik çalışmaların artırılması ve partiye kazandırılması hususu başta olmak üzere dilek ve temenniler bölümünde dile getirilen diğer hususlarla sona erdiği kaydedildi.
“Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet süreci ile ilgili açılan soruşturmalar, davalar ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 29 Ocak tarihinde Kahramanmaraş Adliyesi’nde yapılan duruşmaya katılan Divan ve MKYK üyesi olanların, duruşma hakkında bilgilendirme yapıldığı bildirildi. Bu duruşmadan sonra yapılacak işlerle ilgili stratejiler belirlendi. Ayrıca 5 Şubat tarihinde Ankara’da ve 15 Şubat'ta Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülecek olan davalarla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Duruşmaları takip edecek arkadaşlarımız görevlendirildi. Yine partimizce yapılan kararlı girişimler neticesinde, daha önce yetersiz sayıda ve ehliyetsiz kişilerden oluşan ‘Kaza kırım ekibi’nin görevini yapmaması nedeniyle soruşturma sürecinde yaşanan eksikliklerin ortadan kalkması için Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘9 kişilik bilirkişi heyeti kuruluşu’ ve bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirmeler yapıldı.
Açılan davalar, devam eden hukuki süreçler ve diğer bütün yönleriyle, hadise tamamen aydınlatılıncaya, suçlular ve sorumlular yeterli ve gerekli müeyyideye çarptırılıncaya kadar, yönetimimiz ve hukukçularımızca sürecin yakından takip edilmesi noktasında kararlılık tekrar vurgulandı.
Partimizin 28. Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin nasıl icra edileceği daha önceki Divan Toplantısında kararlaştırılmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Pandemi tedbirleri kapsamında düşen vaka sayılarının yeniden artmaya başlamış olması; Partimizin kuruluş günü olan 29 Ocak günü, Şehit Liderimizin şehadet süreci davasının Kahramanmaraş Adliyesi’nde ve 5 Şubat tarihinde Yargıtay'da duruşmalarının olması nedenleriyle, daha sonraki uygun zaman ve şartlarda kuruluş etkinliklerimizin icra edilmesine karar verilmiştir.
Bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen salgınla ilgili gelişmeler değerlendirildi. Sağlık otoritelerince, ‘daha hızlı bulaştığı’ ve ‘daha ölümcül olduğu’ söylenen ‘mutasyon geçirmiş virüs’, az sayıda da olsa ülkemizde de görülmüştür. Bu durum dolayısıyla, camiamız ve vatandaşlarımızı, bugüne kadar olduğu gibi, tedbirlere titizlikle uyulması konusunda tekrar uyarmak durumundayız. Bu salgın hastalık, bütün dünyayı tamamen terk edinceye kadar, uyulması gereken tedbirlere azami bir şekilde, harfiyen uyulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, bu hastalık dolayısıyla çok fazla insanımızı, yakınlarımızı kaybettik. İyileşenlerde ise etkisini uzun bir süre devam ettirecek hasarlar meydana gelmektedir."
"Pandemi şartlarına rağmen bazı teşkilatların, hiçbir partide olmayan azim, kararlılık ve çalışkanlıklarına dikkat çekilirken, bazı teşkilatlarda devam eden ataletin sebepleri ile ilgili ise müzakere yapıldı. Bu durum ile ilgili rapor hazırlanarak, gereken tedbirlerin alınması için, Teşkilat Başkanlığı’na görev verildi.
Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması muhtemel ‘Adalet ve Ekonomik Reform Paketleri’ ile Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu’nda yapılacak muhtemel değişiklikler ve partimizin bu konudaki çalışmaları hakkında MKYK üyelerimiz bilgilendirildi.Pandemi şartlarının istismar edilmesi nedeniyle meydana geldiği kanaatinde olduğumuz, gıda fiyatlarındaki anormal ve sebepsiz artış, hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmektedir. Bu hususu çözüme kavuşturacak tedbirler, hükümet tarafından ivedi bir şekilde alınmalıdır.
YSK’nın açıklamış olduğu, seçime girmeye hak kazanan 17 siyasi parti arasında, Büyük Birlik Partimiz de bir kez daha yer almıştır. 28 yıldır, tamamen mensuplarının imkânlarıyla siyasi faaliyetlerini devam ettiren partimiz, kurulduğu günden bugüne kadar takip etmiş olduğu siyaset anlayışı ve duruşundan taviz vermeden, ahlak temelli yürüyüşüne, hiçbir partinin yaşamadığı badirelere rağmen devam etmektedir. Bu karakterdeki siyaset anlayışımız, ister muhalefette olalım, isterse iktidarda, daima devam edecektir. Bu durumun sağlanmasında katkısı olan en tepeden, en alta kadar bütün dava arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Son zamanlarda, artan faaliyetlerimizle birlikte, medya görünürlüğümüz artmış olsa da özellikle genel medya içerisinde ağırlığı gittikçe artan sosyal medyanın daha etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, gerekli ve yeterli altyapının kurulması için görevlendirmeler yapıldı. Parti içi iletişimin de daha etkili olması noktasında tavsiye ve tembihlerde bulunuldu."
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