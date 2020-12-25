Bayrampaşa'da sıcak saatler: Otobüs bir anda yanmaya başladı

Saat 18.00 sıralarında Paşa Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 300 metre mesafede yol kenarında yaşanana olayda park halinde olan şehirlerarası otobüs bir anda yanmaya başladı.



İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken alevlerin yükseldiği yangın İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. 5 aydır bulunduğu yerde park halinde olduğu öğrenilen otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

