AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Bayram Şenocak'ın AK Parti'deki görevinden istifa ettiği ileri sürüldü. Bayram Şenoacak'ın istifa ettiği yönündeki haberler sosyal medyada gündeme geldi. AK Parti'ye yakın bazı isimler istifanın doğru olmadığı yönünde tweetler attı. Peki, Bayram Şenocak kimdir? Bayram Şenocak nereli? Bayram Şenocak kaç yaşında?



1978 Trabzon-Of doğumlu olan Bayram Şenocak 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Şu anda aynı üniversitede İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2003 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılan Şenocak, birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şu anda da ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettirmektedir.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan Şenocak, bu kapsamda birçok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer aldı. 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yapmaktadır.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan Şenocak, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkanlığı döneminde Avcılar teşkilatı ile birlikte Avcılar için yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 9 Şubat 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak atanan Bayram Şenocak, 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 6. Olağan İl Kongresinde bu göreve seçildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Şenocak, yüzme, futbol, karate sporlarıyla ilgilenmektedir ve DAN diplomasına sahiptir.

