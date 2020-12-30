Bayraktar'dan AK Parti'ye gönderme!

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından AK Parti'ye dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Twitter hesabında AK Parti'den ayrılmasına dair manidar bir söz kullanan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise 'Parti'nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden istifa etmişti.



Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi !

— Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 29, 2020





Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi ! pushfn('ads'); — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 29, 2020

