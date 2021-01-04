Bayrakçı'dan flaş sözler! Koronaya karşı etkili olan ilaç mı bulundu?

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilen ilaca sahip olduğuna yönelik iddialar hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medyada ilacın kendisinde bulunduğuna yönelik iddialar hakkında açıklama yapan ve söz konusu korona ilacının bakanlık denetiminden geçmeden kullanmanın doğru olmayacağını belirten Bayrakçı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Efendiler ve hanımefendiler,

Söz konusu korona ilacını, Sağlık Bakanlığımızın denetimine sunulacak klinik testler yapılmadan önce kullanmak yanlış ve yasa dışıdır. Ayrıca ilaç benim elimde maalesef yoktur. Üretici firmanın ve mucidin çalışmalarını sabırla beklemeliyiz."

Efendiler ve hanımefendiler,Söz konusu KORONA ilacını, Sağlık Bakanlığımızın denetimine sunulacak klinik testler yapılmadan önce kullanmak yanlış ve yasa dışıdır. Ayrıca ilaç benim elimde maalesef yoktur. Üretici firmanın ve mucidin çalışmalarını sabırla beklemeliyiz.

— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) January 3, 2021



Ayrıca ismini açıklanmadığı firmanın sahip olduğu koronavirüs ilacının aşı olmadığını ve hastalığa karşı ilacın etkili olduğu belirten Bayrakçı, "Tamam da, yazdığım gibi, klinik testler bitmeden kullanamıyoruz işte yasal olarak. Prosedür böyle. Aşı değil bu zaten. İlaç. Direk virüsü öldürüyor. Yani virüsü kapmış hastayı iyileştiriyor" ifadelerini kullandı.

Tamam da, yazdığım gibi, klinik testler bitmeden kullanamıyoruz işte yasal olarak. Prosedür böyle.

— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) January 3, 2021



Efendiler ve hanımefendiler,Söz konusu KORONA ilacını, Sağlık Bakanlığımızın denetimine sunulacak klinik testler yapılmadan önce kullanmak yanlış ve yasa dışıdır. Ayrıca ilaç benim elimde maalesef yoktur. Üretici firmanın ve mucidin çalışmalarını sabırla beklemeliyiz. pushfn('ads'); — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) January 3, 2021

Tamam da, yazdığım gibi, klinik testler bitmeden kullanamıyoruz işte yasal olarak. Prosedür böyle. — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) January 3, 2021

