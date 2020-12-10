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Bayılana kadar dövüldü: Silivri cezaevindeki işkence Meclis'e taşındı

Silivri 1 No’lu Cezaevi'nde tutuklu Muhammed Ali Taş’ın baş memurun odasına çıkartılıp elleri ve kolları tutularak odada bulunan memurlar tarafından bayılana kadar darp edilmesi TBMM'ye taşındı.

GÜNDEM 10.12.2020, 10:47
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Bayılana kadar dövüldü: Silivri cezaevindeki işkence Meclis'e taşındı
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman Silivri 1 No’lu Cezaevi'nde tutuklu Muhammed Ali Taş’ın memurlar tarafından bayılana kadar darp edildiği iddialarını Meclis’e taşıdı. Karaduman, cezaevindeki işkence iddialarıyla ilgili, Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 96 ve 99’uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yazılı cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Darp edilen tutuklu Muhammed Ali Taş’ın savcılığa yapmış olduğunu şikâyetlerin memurlar tarafından engellendiği hatırlatılan Karaduman imzalı soru önergesinde, şu ifadelere yer verildi:

Cezaevlerinin, memurların elinde bir işkence evine dönüştüğü iddialarının endişe verici olduğunu kaydeden Karaduman, Bakan Abdulhamit Gül’e, “Yukarıda bahsi geçen iddialar gibi daha önceden yaşanan birçok darp iddiası kamuoyunda gündeme gelmiştir. Bu iddialar doğrultusunda görevi kötüye kullanan memurlara yönelik hangi yaptırımlar uygulanmıştır?” diye sordu.

Abdulkadir Karaduman’ın Bakan Gül’ü sorduğu diğer sorular şöyle:

Meclis Genel Kurulunda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında söz alan  AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Silivri’deki işkence olaylarını yalanlayarak, “Biz Ak Parti olarak ‘işkenceye sıfır tolerans’ diyerek iktidar olmuş bir ekibiz. Dolayısıyla dün bu işin nasıl olduğuna baktığımızda Sayın Savcının açıklamasında 2 mahkûmun birbiriyle yoğun kavgasından kaynaklı bir sıkıntı olduğunu ifade etmiştir.” iddiasını ileri sürmüştü.
“Silivri 1 No’lu Cezaevi'nde tutuklu Muhammed Ali Taş’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada; “4 Aralık Cuma günü F7 koğuşunda bir arkadaşıyla tartışan Muhammed Ali Taş, baş memurun odasına çıkartılıp elleri ve kolları tutularak odada bulunan memurlar tarafından bayılana kadar darp edilmiştir. Ardından kıyafetleri çıkartılarak pislik içerisinde bir hücreye kapatıldıktan sonra başı öne eğdirilerek koridorlarda gezdirilmiştir. Muhammed Ali Taş’ın doktordan darp raporu alması, kapalı zarf ile müdüre ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikâyetler memurlar tarafından engellenmiştir.” ifadeleri yer almıştır.”
1. Silivri 1 No’lu Cezaevi'ndeki işkence iddialarıyla ilgili Bakanlığınızın bilgisi var mıdır?
2. İddia edilen işkence olayı hakkında Bakanlığınızca yasal bir soruşturma başlatılmış mıdır?
3. Bakanlığınız cezaevlerinde yaşanan benzer olayların önlenmesi, ceza infaz memurları ve diğer cezaevi çalışanlarının keyfi uygulamalarını önlemek için ne gibi önlemler almaktadır?
4. Yukarıda bahsi geçen iddialar gibi daha önceden yaşanan birçok darp iddiası kamuoyunda gündeme gelmiştir. Bu iddialar doğrultusunda görevi kötüye kullanan memurlara yönelik hangi yaptırımlar uygulanmıştır?
5. 2019 ve 2020 yılları içerisinde cezaevlerinde yaşandığı Bakanlığınızca tespit edilen toplamda kaç darp/işkence olayı vardır?
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