Bayern Münih'li Boateng, 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Sherin Senler'e saldırdığı iddiasıyla mahkemeye çıkacak.

Bayern Münih'in yıldız stoperi bir tatil sırasında nişanlısına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 10 Aralık günü Alman mahkemesinde yargılanacak. İlk şikayet Şubat 2019'da yapıldı, ancak dava, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Bu süre zarfında Boateng konuyu özel mesele olarak tanımlayarak kendini savundu. Ancak iddia edilen saldırıyı kanıtlayacak bir video bulunduğu belirtiliyor.



Alman basını, Bayern Münih'li yıldızın eski sevgilisine tazminat olarak hizmet edeceği ve büyük bir para cezası ödeyerek hapisten kurtulabileceğini yazdı.



Çiftin Mart 2011'de ikiz kızları dünyaya gelmişti. Boateng-Sherin ikilisi kızlarına Soley ve Lamia isimlerini verdiler.

