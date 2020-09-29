Bayern Münih'in genç oyuncusu Antalyaspor'a imza attı

Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye satan Antalyaspor, milli futbolcunun yerini genç bir isimle kapattı. Kırmızı-Beyazlılar, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı



Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi.

