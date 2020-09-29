Bayern Münih'in genç oyuncusu Antalyaspor'a imza attı
Fraport TAV Antalyaspor, Bayern Münih'in genç oyuncusu Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
GÜNDEM 29.09.2020, 12:42
Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye satan Antalyaspor, milli futbolcunun yerini genç bir isimle kapattı. Kırmızı-Beyazlılar, Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz'ı renklerine bağladı
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi.
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