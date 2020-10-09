Bayern Münih Fenerbahçeli yıldızı sıkı takibe aldı

A Milli Takım ile Almanya karşısında attığı gol Ozan Tufan'ı bir kez daha gündemine getirdi. Zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşen 25 yaşındaki oyuncu son iki sezondaki performansı ile büyük bir çıkış yakaladı.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselen Ozan Tufan, sadece saha içine odaklandı.

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