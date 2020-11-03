Bayern Münih, Ali Akman için geliyor

Bayern Münih, Ali Akman'ı yakın takibe alırken sezon sonu 18'lik golcü için masaya oturmak istiyor.

Bursaspor'da 8 maçta 7 gol 1 asistlik performans gösteren Ali Akman, Bayern Münih yakından takip ediyor. Genç yıldızı alıp tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Alman ekibinin bir yetkilisini milli arada Bursa'ya göndereceği ifade edildi. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor genç golcü ile sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladı.

Bayern Münih, Ali Akman'ı alıp kiralayarak gelişimini takip etmek istiyor. Alman devi, Akman için Bursaspor'la görüşmek üzere Türkiye'ye yollayacak.

Bursaspor ise sözleşme uzatmaya yanaşmayan futbolcuyu devre arasında yüksek bir rakamla satmayı düşünüyor.

