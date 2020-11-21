Batuhan Karadeniz'in hedefi Beşiktaş...

"Yeniden Beşiktaş'ta forma giymek gibi bir hedefim var" diyen Batuhan Karadeniz, Sergen Yalçın'la ilgili de konuştu.

Kariyerini 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da sürdüren 29 yaşındaki Batuhan Karadeniz, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini belirtti. Karadeniz, "Bugün bir Süper Lig takımında forma giymiş olsaydım, bence 3 maçta 1 gol atardım. O da 30 maçta 10 gol yapar. Süper Lig'de 10-15 gol atarım. Telefondan atmak kolay ama saha içerisinde atmak ne kadar kolay tartışılır. 29 yaşındayım. Yeniden Beşiktaş'ta forma giymek gibi bir hedefim var. İnsanlar neler neler başarıyorlar. Biz çalışmaya ve istemeye devam edelim belki olur." dedi.

Sergen Yalçın'a övgüler yağdıran Batuhan Karadeniz, deneyimli teknik adam için ise "Sergen Yalçın ile Sivasspor'da çalıştım. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Takımına ve oyuncularına ne pahasına olursa olsun her zaman sahip çıkar. Oyuncusunu hiçbir zaman basına veya taraftarlara olduğundan farklı göstermeye çalışmaz. Kariyerinde ve Beşiktaş'ta çok başarılı olacağına inanıyorum. Maalesef Sergen Hoca'nın elindeki kadro kalitesi, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara nazaran biraz düşük kalitede. Kadronun şampiyonluk için yetersiz olduğu bir gerçek. Beşiktaş camiası Sergen Yalçın'a sahip çıkmaya ve onda ısrar etmeye devam etsin. Çok iyi bir teknik ekibi var." diye konuştu.

