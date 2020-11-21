Batuhan Karadeniz'den Survivor açıklaması

Birçok Kulüpte forma giyen Batuhan Karadeniz, "Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum" dedi. Beşiktaş altyapısında yetiştikten sonra birçok takımda forma giyen ve şu sıralar Hekimoğlu Trabzon formasını giyen Batuhan Karadeniz, "Survivor'a katılacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.

"Hayatımız Survivor olmuş. Pandemi sürecinden dolayı gerçekten Survivor'a gidilebilir." diyen Batuhan Karadeniz, "Bitmeyecek gibi devam eden bir süreç. Tedirginiz. Çocuğum var. Çok dikkatli hareket etmeye çalışıyoruz. Yaşım henüz çok genç. Survivor için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Hayatımda daha futbol odaklı çok daha önemli planlarım var. Süper Lig'de yeniden forma giymek gibi bir hayalim var. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak gibi bir düşüncem yok. Ben daha çok medya sektöründe yer almak istiyorum.Televizyon yorumculuğu gibi. Hayat karşımıza ilerleyen dönemde neler çıkarır bilmiyorum. Geçmişte çok renkli röportajlar verdim. Sivri tavırlarımızla tepki de aldık. Bu da ister istemez kariyerimize etki etmiştir diye düşünüyorum." dedi.

