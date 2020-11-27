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Batuhan Karadeniz'den Kayserispor'a hat-trick!

Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon formasıyla Kayserispor'a karşı hat-trick yaptı.

GÜNDEM 27.11.2020, 09:19
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Batuhan Karadeniz'den Kayserispor'a hat-trick!
Hekimoğlu Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. 82. dakikaya kadar 3-1 Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle girilen maçta 83 ve 85. dakikalarda Kayserispor attığı gollerle 90 dakika 3-3 tamamlandı.
Batuhan Karadeniz’in hat-trick yaptığı karşılaşmanın galibi penaltı atışlarıyla belirlendi. Hekimoğlu Trabzon, penaltılarla Süper Lig ekibini mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.
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