Batuhan Karadeniz, Trabzonspor'a transfer mi olacak?

Hekimoğlu Trabzon'da gol yükünü üstlenen Batuhan, Instagram hesabından Trabzonspor'u takibe aldı. Yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karadeniz'in bu hamlesi hakkında çıkan Trabzonspor iddialarını güçlendirdi.

Futbol kariyerini 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da Batuhan Karadeniz, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maça çıkan Batuhan Karadeniz, takımına 12 gol 1 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor'da Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'da her geçen yeni bir forvet ismi gündeme geldi.

Batuhan Karadeniz'in Karadeniz devinin listesinde olduğu iddia edilmişti. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sinyali vermiş, ''Batuhan dolu dizgin geliyor. Daha güçlü, daha seri zaten golcü. Trabzonsporda olmazmı diye düşünüyorum...'' paylaşımını yapmıştı.

Sosyal medyada Batuhan'ın Trabzonspor'u takibe alması transfer iddialarını güçlendirdi. 2013/2014 sezonunda Trabzonspor'a imza atan Batuhan, çıktığı 4 resmi maçta 81 dakika sahada kalmış, gol ve asist yapamamıştı.

