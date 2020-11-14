Batman'da neler oluyor? Tefeciler ve resmi kurumlar organize çalışıyor

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Batman'da son yıllarda artan intihar vakalarını, tefecilik baskısı ve tefecilerin devlet kurumları ile organize çalıştığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Saadet Partisi Milletvekili Karaduman konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yazılı olarak cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Abdulkadir Karaduman, "Özellikle erkek intiharı ile sık sık gündeme gelen Batman’da, intiharlar sonrası bırakılan mektup ya da mesajlarda onlarca kişinin tefecileri işaret ettiği yerel halk tarafından bilinmektedir. İntihar eden vatandaşlarımızın yakınları da, intiharların sebebinin tefeci baskısı olduğunu belirtmektedirler." ifadelerini kullandı.

Soru önergesinde dikkat çeken ifadeler kullanan Karaduman, şunları söyledi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 4 soru yönelten Karaduman, şu soruların cevabını istedi:1. Batman’da tefeci baskısından dolayı artan intihar vakaları ile ilgili Bakanlığınızın bilginiz var mıdır? 2. Tefeci baskısına işaret ettiği açık bir şekilde görülen intihar vakaları hakkında ayrı bir yasal araştırma/soruşturma yapılmakta mıdır? 3. Son on yılda ciddi bir boyuta ulaşan ve kimler tarafından yapıldığı halk tarafından açıkça bilinen tefecilik faaliyetleri noktasında, bölge emniyet güçleri neden gerekeni yapmamaktadır?4. Tefecilerin, devlet kurumları, bankalar veya özel şirketlerle bilgi alışverişinde bulunduğuna dair iddialar, işlenen suçun organize olabileceğine işaret etmektedir. Bu konuda ayrı bir araştırma yapılmakta mıdır?

"Ülkemizde ve bölgede yaşanan ekonomik sıkıntılar, bölge halkını tefecilere muhtaç bir hale getirmiştir. Üstelik tefecilerin, kamu, banka ya da şahıslara borcu olanları kolayca tespit edebildikleri, bunu da her yerde kendileri için çalışan adamları sayesinde yaptıkları da öne sürülen iddialar arasındadır. Tefecilik iddialarına yönelik daha önce açılan davaların bir şekilde düşürülmesi ile tefeci baskısı ve zorbalıklarından korkan borçlu insanların ihbarda bulunamaması, tefecilere karşı yapılan operasyonların yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Emniyet güçlerinin, gündeme gelen iddialardan yola çıkarak, tefecilik yapanlara karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirmesi zaruri hale gelmiştir."

