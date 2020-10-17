Batman’da bir hemşire koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti
Batman’ın Sason ilçesinde görev yapan hemşire, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
GÜNDEM 17.10.2020, 11:03
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Batman İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire Yasemin Çolak’ın koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Pamukçu, Çolak'ın eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.
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