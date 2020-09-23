Batman Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, kalkış sırasında kuş sürüsüne çarpınca oluşan teknik arıza nedeniyle havalanamadı.
GÜNDEM 23.09.2020, 21:31
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Batman Havaalanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 14.45'te uçuş hazırlığı yapan Pegasus Hava Yolları'na ait 200 yolcu taşıyan uçak, kalkışı sırasında pistte kuş sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçakta teknik arıza oluşunca sefer, iptal edildi.
Yolcuların, saat 20.30'da başka bir uçakla İstanbul'a hareket edecekleri bildirildi.
Kaynak: DHA
Yolcuların, saat 20.30'da başka bir uçakla İstanbul'a hareket edecekleri bildirildi.
Kaynak: DHA
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