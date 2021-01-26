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Batı Emlak Müdürlüğü Antalya'da 50 adet gayrimenkul satacak!
Batı Emlak Müdürlüğü Antalya'da 50 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapacak.
GÜNDEM 26.01.2021, 15:54
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde bulunan ve ilanda blok numarası, yüzölçümü, satın alma önceliği ve 220 bin ila 250 bin TL arasında tahmini bilgileri bulunan 50 gayrimenkulün Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak.
İhaleye katılım şartları, istenilen bilgiler, ihale tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
İhaleye katılım şartları, istenilen bilgiler, ihale tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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