Reklam

Son Dakika

Başvurana 600 lira ödeniyor! Başvuru şartları açıklandı...

Yeni doğum yapan annelerin masraflarına destek verebilmek için ödenen doğum yardımı nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? Doğum parası yardımı başvuru dilekçesi örneği

GÜNDEM 02.01.2021, 14:41
Başvurana 600 lira ödeniyor! Başvuru şartları açıklandı...
Doğum yapan ev hanımlarına yönelik devlet yardım maddi olarak iyi durumda olmayan ailelere bütçeleri açısından önemli bir destek sağlamaktadır.  Bu doğrultuda çeşitli yardımlar organize eder. Yeni doğan çocuk parası yani doğum yardımı da bunlardan biridir.

Yeni doğan çocuk parası; doğum yapan “tüm” annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır.
Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

Yeni doğan çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2020 yılına ait yeni doğan çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir: 
* İlk çocuk için 300 TL.* İkinci çocuk için 400 TL.* Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

Bu yardımdan, çalışan ya da çalışmayan tüm annelerin faydalanma şansı bulunsa da devlet annelerden bazı şartlar ister. Bu şartları ise aşağıda bulabilirsiniz: 
* Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir. 
* Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır. 
* Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir. 
* Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz. 

Bu yardımı alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan dilekçe eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.
Bu dilekçenin adı Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi’dir. 
Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz. 

Doğum parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmeye gerek kalmadan yardıma ulaşmış olursunuz. 
Bu konuda yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını kontrol etmek için ise bizzat hak sahibi olarak; 
* En yakın PTT şubesine gidebilir, * E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yapabilir,* Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz. 
E-Devlet Kapısı ile Doğum Parası Sorgulama Nasıl Yapılır? 
* E-devlet Kapısı  üzerinden sorgulama yapabilmeniz için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama ekranından kimlik doğrulaması yapmanız gerekir.* Kimlik doğrulaması yapabilmek için ise sonra E-Devlet şifresine ihtiyaç vardır.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Gaziantep FK 15 28
3. Beşiktaş 14 28
4. Alanyaspor 15 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Denizlispor 15 13
19. Erzurumspor 16 13
20. Ankaragücü 14 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Bursaspor 17 27
9. Altınordu 16 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 16 29
4. Everton 16 29
5. Chelsea 16 26
6. Aston Villa 15 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Newcastle 15 19
15. Crystal Palace 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 14 35
2. Real Madrid 16 33
3. Real Sociedad 17 29
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 16 23
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Levante 15 18
12. Athletic Bilbao 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Getafe 15 17
15. Elche 14 16
16. Eibar 16 16
17. Valencia 16 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12