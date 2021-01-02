Başvuran herkese 600 lira ödenecek! Başvuru şartları açıklandı...

Doğum yapan ev hanımlarına yönelik devlet yardım maddi olarak iyi durumda olmayan ailelere bütçeleri açısından önemli bir destek sağlamaktadır. Bu doğrultuda çeşitli yardımlar organize eder. Yeni doğan çocuk parası yani doğum yardımı da bunlardan biridir.

Yeni doğan çocuk parası; doğum yapan “tüm” annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır.

Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

Yeni doğan çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2020 yılına ait yeni doğan çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir:

* İlk çocuk için 300 TL.* İkinci çocuk için 400 TL.* Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

Bu yardımdan, çalışan ya da çalışmayan tüm annelerin faydalanma şansı bulunsa da devlet annelerden bazı şartlar ister. Bu şartları ise aşağıda bulabilirsiniz:

* Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

* Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

* Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

* Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

Bu yardımı alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan dilekçe eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.

Bu dilekçenin adı Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi’dir.

Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

Doğum parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmeye gerek kalmadan yardıma ulaşmış olursunuz.

Bu konuda yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını kontrol etmek için ise bizzat hak sahibi olarak;

* En yakın PTT şubesine gidebilir, * E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yapabilir,* Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

E-Devlet Kapısı ile Doğum Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

* E-devlet Kapısı üzerinden sorgulama yapabilmeniz için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama ekranından kimlik doğrulaması yapmanız gerekir.* Kimlik doğrulaması yapabilmek için ise sonra E-Devlet şifresine ihtiyaç vardır.

