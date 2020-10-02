Başkent’te patlama sesleri korkuttu
Ankara’da 13 katlı bir apartmanın 9’uncu katından gelen patlama sesleri ve sonrasında oluşan yoğun duman, vatandaşları korkuttu.
GÜNDEM 02.10.2020, 14:13
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 357. Cadde’de yer alan Havacılar Sitesi’nde 13 katlı bir apartmanın 9’uncu katında yangın çıktı. Yangından önce patlama seslerinin duyulduğunu ifade eden vatandaşlar, seslerin ardından yoğun bir şekilde siyah duman ve alevler yükseldiğini dile getirdi. İddilara göre elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği olay yerinde hazır bulunan 112 ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale etti. Şans eseri evde o anda kimsenin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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