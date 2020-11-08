Başkentte kazanan çıkmadı

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 15. dakikada Sobiech’in golüyle skoru 1-0’a getirdi. Ardından 27. dakikada ev sahibi takım Börven’in penaltıdan attığı golle dengeyi sağladı.

İstanbul ekibi 35’te Enzo Roco’nun attığı golle yeniden öne geçti. Maçta son sözü ise 90. dakikada Emre Güral söyledi.

Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Ankaragücü puanını 2’ye, Fatih Karagümrük ise 12’ye yükseltti.

