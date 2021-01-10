Başkentte kazanan Başakşehir
Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyeti elde etti.
GÜNDEM 10.01.2021, 19:59
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, bolca gol pozisyonuna sahne oldu. Karşılaşmanın 17. dakikasında, kullandığı kornerden seken topu nefis bir vuruşla ağlara gönderen Edin Visca, Medipol Başakşehir'i öne geçirdi. Üç dakika sonra serbest vuruşta topun başına geçen Endri Cekici, harika bir şutla skora eşitliği getirdi.
56. dakikada, kullanılan duran top sonrası karambolde topla buluşan Demba Ba, topu ağlara gönderdi ve takımına üç puanı kazandırdı.
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, 22 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci kez sahadan puansız ayrılan MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
56. dakikada, kullanılan duran top sonrası karambolde topla buluşan Demba Ba, topu ağlara gönderdi ve takımına üç puanı kazandırdı.
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, 22 puana ulaştı. Arka arkaya ikinci kez sahadan puansız ayrılan MKE Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.
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