Başkanlık sitemi başarılı olamadı! Ünlü ekonomist reçeteyi de verdi!

Referandumla kabul edilen ve yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli başarılı oldu mu, olamadı mı? Partili Cumhurbaşkanlığı da denilen sistemde en çok eleştiri alan hususlar ne?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline geçilirken birçok sorunun bu modelde halledileceği, ekonominin uçacağı, terörün sona ereceği gibi vaatler dikkati çekmişti. Bunlar gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi?

Ünlü ekonomist, Yeniçağ Gazetesi yazarı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, Başkanlık Sisteminin uygulandığı 43 ülkeden bazı ülkeleri mercek altına aldı. Korkmaz, “Başkanlık sistemi ile yönetilen gelişmekte olan ülkeler iktisadi refah ve sosyal huzuru sağlayamıyorlar.” görüşünü ileri sürdü. Çözümü de ifade etti. İşte o satırlar;



“Dünyada 43 ülke, tam başkanlık sistemi ile yönetiliyor. ABD'de sistem tabandan geldiği ve kendine özgü bir sistem olduğu için; Güney Kore başkanlık sistemi ise Kuzey Kore nedeni ile henüz oturmamış olduğu için bu ikisini çıkarırsak geriye 41 ülke kalıyor.

* Bu 41 ülkenin 2018 yılı itibariyle fert başına ortalama milli geliri 4.840 dolardır. Bu demektir ki bu 40 ülke ortalama olarak fakir ülkelerdir.

* 41 ülke içinde yalnızca 8 ülkede fert başına gelir 10.000 dolar veya biraz üstündedir.

* 15 ülkesinde fert başına gelir 2000 doların altındadır.

Özetle; bu 41 ülke içinde gelişmiş ülke yoktur. Tamamı orta ve düşük gelir gurubu içindedir. Demokrasi açısından ise durum daha da kötüdür. Freedom House 2020 raporuna göre, bu 41 ülkeden yalnızca 13'ü, yani yüzde 31.7'si İnsan Hakları Ve Demokratik Özgürlükler Endeksi'ne göre, özgür ülke statüsündedir. Oysa ki, dünya ortalaması olarak, ülkelerin yüzde 45'i özgür ülke statüsündedir.

Sonuç olarak başkanlık sistemi ile yönetilen gelişmekte olan ülkeler iktisadi refah ve sosyal huzuru sağlayamıyorlar. Arjantin, Şili, Venezuela güncel örneklerdir.

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Şili modeli, sosyal güvenliğin yarattığı kayıt dışı ekonomiyi ortadan kaldıramamış, aksine, ekonominin hızla kayıt dışına kaymasına yardımcı olmuştur. Çünkü asgari emekli aylığını aşan miktarlarda gelir almak için bireysel hesapta biriktirilmesi gereken tasarruf miktarını sağlamak zorlaşmıştır. Bu sistemden emekli olmaya başlayanların eline düşük bir emekli maaşı geçiyor ve bunlar geçim zorluğu çekiyorlar.

Şili Başkanı Pinera askerleri protestocuların üstüne gönderdi ve kendi halkı için ''Çok güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız'' dedi. Sonradan özür diledi ve metro zamlarını da geri aldı, ayrıca 20 maddelik reform paketi açıkladı. Bu pakette; Asgari ücretin artırılması, emekli aylıklarının artırılması, parlamenter maaşlarının düşürülmesi gibi önlemler var. Ancak halk bu pakete inanmadı ve protestolar devam ediyor.

Arjantin de bir türlü belini doğrultamıyor. 2001 krizinde yabancı bankalar yurt dışına kaynak transfer ederek krizin ömrünü uzatmış oldular. Bizde 2001 kriz maliyetleri telafi edildi. Arjantin'de edilemedi. Başkan Alberto Angel Fernandez, 2018 de IMF ile stand-by düzenlemesi yaptı. 57 milyar dolar kredinin 44 milyar dolarını kullandı fakat istikrarsızlık devam ediyor.

Venezuela'yı yazmak içimden gelmiyor. Tam bir göçük yaşanıyor. Türkiye de, FETÖ terörü gibi başkanlık sistemini zorlayan nedenler oldu. İktidar da ağır bürokrasiden kurtulmayı umut etti. Ne var ki sistem işlemedi. Çözümü, önce parti içi demokrasiyi getirip yeniden parlamenter sisteme geçmemizdir.”

