Başkanlık koltuğunu bırakmak istemiyorum! Trump'tan yeni hamle geldi
ABD Başkanı Donald Trump, resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu.
GÜNDEM 12.11.2020, 03:34
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni Savunma Bakanı vekili Christopher Miller'e başdanışman olarak emekli Albay Douglas Macgregor'u atadı.
Resmi kaynaklar Macgregor'un atamasını kamuoyuna henz duyurmazken Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, emekli albayın Trump'a yakın olmasından dolayı atandığını ileri sürdü.
Diğer taraftan Macgregor'un, Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini tavsiye eden önemli bir analist olduğu belirtiliyor.
Ayrıca resmi olmayan verilere göre rakibi Demokrat Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerinin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri ataması dikkat çekiyor.
Resmi kaynaklar Macgregor'un atamasını kamuoyuna henz duyurmazken Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, emekli albayın Trump'a yakın olmasından dolayı atandığını ileri sürdü.
Diğer taraftan Macgregor'un, Orta Doğu'daki Amerikan askerlerinin çekilmesini tavsiye eden önemli bir analist olduğu belirtiliyor.
Ayrıca resmi olmayan verilere göre rakibi Demokrat Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump'ın, Pentagon'daki üst düzey sivil yetkililerinin büyük bir çoğunluğunu görevden alıp yerine kendisine yakın isimleri ataması dikkat çekiyor.
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